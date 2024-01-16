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Ракурс
Кількість маршрутів тролейбусів у Херсоні скоротили, фото: «Вікіпедія»

У Херсоні через російські обстріли скоротили кількість маршрутів тролейбусів

16 січ 2024, 12:24
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У Херсоні зменшили кількість маршрутів через постійні російські обстріли.


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Про це сьогодні, 16 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив

очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Рух тролейбусів на маршруті № 1 тимчасово призупинено, хоча після деокупації Херсона він був відновлений одним із перших. Вулиця Перекопська, по якій, зокрема, пролягає маршрут, постійно обстрілюється, — зазначив Мрочко.

Під час ворожих атак були поранені пасажири і працівники КП, пошкоджена контактна мережа, 4 одиниці електротранспорту. — додав він. — Щоб не наражати людей на небезпеку і було прийнято рішення про припинення роботи тролейбусного маршруту № 1 до настання безпечного періоду.

Зазначається, що на сьогодні в місті діють чотири тролейбусні маршрути:

  • № 8 — «Житлоселище — ХБК» з 07.48 до 16.50;
  • № 9 — «мкр. Шуменський — пл. Ганнібала» з 08.21 до 17.00;
  • № 12 — «мкр. Таврійський — ХБК» з 07.43 до 16.45;
  • № 11 — «мкр. Північний — Житломасив» з 08.26 до 17.15.

Зараз ці маршрути обслуговує 21 тролейбус КП «Херсонелектротранс» ХМР.

Джерело: Ракурс


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