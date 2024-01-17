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Защитники Украины ликвидировали более 372 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

730 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

17 янв 2024, 09:58
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідовували вже близько 372 тис. 820 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 730 осіб. Про це сьогодні, 17 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 126 танків;
  • 11 тис. 372 бойові броньовані машини;
  • 8 тис. 811 одиниць артилерійських систем;
  • 964 одиниць РСЗВ;
  • 653 одиниці засобів ППО;
  • 331 літак;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 884 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 817 крилатих ракет;
  • 23 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 11 тис. 755 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 367 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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