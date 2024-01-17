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Защитники Украины ликвидировали более 372 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
730 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n191442-730-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідовували вже близько 372 тис. 820 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 730 осіб. Про це сьогодні, 17 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 126 танків;
- 11 тис. 372 бойові броньовані машини;
- 8 тис. 811 одиниць артилерійських систем;
- 964 одиниць РСЗВ;
- 653 одиниці засобів ППО;
- 331 літак;
- 324 гелікоптери;
- 6 тис. 884 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 817 крилатих ракет;
- 23 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 11 тис. 755 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 367 одиниць спеціальної техніки.
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