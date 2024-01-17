Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия ракетного удара по Харькову, фото: Олег Синегубов
Ракетный удар по Харькову повредил 20 многоэтажек (ФОТО)https://racurs.ua/n191441-raketnyy-udar-po-harkovu-povredil-20-mnogoetajek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 16 січня, після 21.42 окупанти завдали два удари по Харкову ракетами С-300, запущеними з боку Белгорода (рф).
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
В результаті обстрілу:
- у Холодногірському районі пошкоджені фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватної медичної установи, знищені 14 автівок;
- постраждали 17 цивільних — 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. З них трьом надали допомогу на місці;
- наразі у медзакладі перебувають 13 потерпілих (43-річна жінка — у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші — у середньому та легкому станах);
- рятувальники евакуювали 30 людей.
Ліквідація наслідків російського терору триває, — зазначив Синєгубов.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...