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Ракурс
Последствия ракетного удара по Харькову, фото: Олег Синегубов

Ракетный удар по Харькову повредил 20 многоэтажек (ФОТО)

17 янв 2024, 09:29
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Російські загарбники вчора, 16 січня, після 21.42 окупанти завдали два удари по Харкову ракетами С-300, запущеними з боку Белгорода (рф).


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В результаті обстрілу:

  • у Холодногірському районі пошкоджені фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватної медичної установи, знищені 14 автівок;
  • постраждали 17 цивільних — 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. З них трьом надали допомогу на місці;
  • наразі у медзакладі перебувають 13 потерпілих (43-річна жінка — у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші — у середньому та легкому станах);
  • рятувальники евакуювали 30 людей.

Ліквідація наслідків російського терору триває, — зазначив Синєгубов.

Наслідки ракетного удару по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


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