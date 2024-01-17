Наслідки ракетного удару по Харкову, фото: Олег Синєгубов

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Ракурс

Російські загарбники вчора, 16 січня, після 21.42 окупанти завдали два удари по Харкову ракетами С-300, запущеними з боку Белгорода (рф).

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В результаті обстрілу:

у Холодногірському районі пошкоджені фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватної медичної установи, знищені 14 автівок;

постраждали 17 цивільних — 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. З них трьом надали допомогу на місці;

наразі у медзакладі перебувають 13 потерпілих (43-річна жінка — у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші — у середньому та легкому станах);

рятувальники евакуювали 30 людей.