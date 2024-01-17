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Наслідки ракетного удару по Харкову, фото: Олег Синєгубов
Ракетний удар по Харкову пошкодив 20 багатоповерхівок (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191441-raketnyy-udar-po-harkovu-poshkodyv-20-bagatopoverhivok-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 16 січня, після 21.42 окупанти завдали два удари по Харкову ракетами С-300, запущеними з боку Белгорода (рф).
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
В результаті обстрілу:
- у Холодногірському районі пошкоджені фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватної медичної установи, знищені 14 автівок;
- постраждали 17 цивільних — 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. З них трьом надали допомогу на місці;
- наразі у медзакладі перебувають 13 потерпілих (43-річна жінка — у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші — у середньому та легкому станах);
- рятувальники евакуювали 30 людей.
Ліквідація наслідків російського терору триває, — зазначив Синєгубов.
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