СБУ начала расследовать незаконную слежку за работниками Bihus.Info. Фото:

https://racurs.ua/n191456-sbu-nachala-rassledovat-nezakonnuu-slejku-za-rabotnikami-bihus-info.html

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Незаконне прослуховування та відеозйомку представників проекту Bihus.Info почала Служба безпеки України.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження згідно зі ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Про це прес-центр СБУ повідомив 18 січня у Facebook.

У спецслужбі зазначили, що «прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави».

В СБУ вважають за необхідність дати правову оцінку фактам стеження, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотиків.

Нагадаємо, напередодні в мережі з’явилося відео прихованих зйомок, де видно, як представники Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини. Засновника проекту Денис Бігус заявив, що всі співробітники пройдуть тести на вживання наркотичних речовин, а команду очікують кадрові зміни. Також він наголосив, за його командою стежили близько року зі спробою дискредитувати редакцію.

У Верховній Раді заявили, що комітет Верховної Ради України з питань свободи слова найближчим часом сформує запит до СБУ задля з’ясування причетних до стеження за журналістами Bihus.Info.