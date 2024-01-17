Последствия обстрела Херсона. Фото: ГСЧС

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Херсон та Херсонська область була під ворожим вогнем у середу, 17 січня.

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Внаслідок обстрілу Берислава 60-річна жінка дістала вибухову травму та поранення голови. Такі ж поранення одержав її 62-річний чоловік. Подружжя перебувало у власному будинку під час атаки. Також вибухову травму та поранення руки дістав 54-річний чоловік. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

У ДСНС додали, що росіяни також обстріляли Херсон. Ворожий снаряд влучив в гаражне приміщення в одному з мікрорайонів обласного центру. Загорівся легковий автомобіль та гараж. Після

Також ворог обстріляв село Ромашкове, там також загорілось гаражне приміщення та автівка. Пожежу ліквідували.

Під ворожим вогнем була й Дніпропетровщина. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Нікопольському районі дрон окупантів поцілив в автомобіль з двома цивільними. Важкі поранення дістала 13-річна дитина. У стані середньої важкості госпіталізували 19-річного юнака. Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 16 січня російська армія завдала два удари по Харкову ракетами С-300, запущеними з боку Бєлгорода. Внаслідок обстрілу в Холодногірському районі пошкоджені фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, постраждали 17 цивільних.