Германия предоставила Украине новый пакет помощи. Фото:

https://racurs.ua/n191454-germaniya-predostavila-ukraine-novyy-paket-pomoschi-chto-poluchat-vsu.html

Ракурс

Новий пакет військової допомоги отримала Україна від Німеччини.

.

Збройні сили України отримали снаряди, безпілотники та бронетранспортери. У майбутньому Берлін обіцяє Києву десятки бойових машин піхоти, самохідних зенітних установок та розвідувальних дронів. Про це 17 січня повідомив уряд Німеччини.

До нового пакету допомоги увійшли боєприпаси для танків Leopard 1A5, 25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun, вісім бронетранспортерів, 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros та п’ять автомобілів для прикордонників.

Також Силам оборони передали:

три цивільні автомобілі;

50 терміналів зв’язку SatCom;

500 світлодіодних ламп;

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

майже 2 тис. бойових шоломів M92.

У майбутньому німецький уряд збирається передати Україні ще 30 бойових машин піхоти Marder, 15 самохідних зенітних установок Gepard та ще понад 100 розвідувальних безпілотників моделі RQ-35 Heidrun.

Нагадаємо, 11 січня президент Естонії Алар Каріс заявив, що його країна виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року. Ухвалено рішення, що щороку Таллінн надаватиме Києву 0,25 відсотка естонського оборонного бюджету.