Естонія анонсувала Україні допомогу на суму 1,2 млрд євро

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Президент Естонії Алар Каріс та Володимир Зеленський. Фото:
Естонія анонсувала Україні допомогу на суму 1,2 млрд євроhttps://racurs.ua/ua/n191251-estoniya-anonsuvala-ukrayini-dopomogu-na-sumu-1-2-mlrd-ievro.htmlРакурс
Естонія виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.
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Щороку Таллінн надаватиме Києву 0,25 відсотка естонського оборонного бюджету. Естонія приєдналася до ініціативи країн «Групи семи», щоб впевнитися у наданні двосторонньої допомоги Україні. Про це 11 січня заявив президент Естонії Алар Каріс на спільній прес-конференції українським президентом Володимиром Зеленським.
Україна потребує більшого і кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, не завтра, а сьогодні. У нас не повинно бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, — наголосив він.
Естонський лідер додав, що у влади є конкретні плани щодо відновлення України, для чого було б також справедливо використовувати заморожені російські кошти.
Нагадаємо, 11 січня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Естонії. У Таллінн глава держави прибув разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
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