Эстония анонсировала Украине помощь на сумму 1,2 млрд евро

Президент Эстонии Алар Карис и Владимир Зеленский. Фото:

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Естонія виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.

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Щороку Таллінн надаватиме Києву 0,25 відсотка естонського оборонного бюджету. Естонія приєдналася до ініціативи країн «Групи семи», щоб впевнитися у наданні двосторонньої допомоги Україні. Про це 11 січня заявив президент Естонії Алар Каріс на спільній прес-конференції українським президентом Володимиром Зеленським.

Україна потребує більшого і кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, не завтра, а сьогодні. У нас не повинно бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, — наголосив він.

Естонський лідер додав, що у влади є конкретні плани щодо відновлення України, для чого було б також справедливо використовувати заморожені російські кошти.

Нагадаємо, 11 січня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Естонії. У Таллінн глава держави прибув разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.