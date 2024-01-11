Эстония анонсировала Украине помощь на сумму 1,2 млрд евро

Ракурсhttps://racurs.ua/
Президент Эстонии Алар Карис и Владимир Зеленский. Фото:
Эстония анонсировала Украине помощь на сумму 1,2 млрд евроhttps://racurs.ua/n191251-estoniya-anonsirovala-ukraine-pomosch-na-summu-1-2-mlrd-evro.htmlРакурс
Естонія виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.
.
Щороку Таллінн надаватиме Києву 0,25 відсотка естонського оборонного бюджету. Естонія приєдналася до ініціативи країн «Групи семи», щоб впевнитися у наданні двосторонньої допомоги Україні. Про це 11 січня заявив президент Естонії Алар Каріс на спільній прес-конференції українським президентом Володимиром Зеленським.
Україна потребує більшого і кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, не завтра, а сьогодні. У нас не повинно бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, — наголосив він.
Естонський лідер додав, що у влади є конкретні плани щодо відновлення України, для чого було б також справедливо використовувати заморожені російські кошти.
Нагадаємо, 11 січня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Естонії. У Таллінн глава держави прибув разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...