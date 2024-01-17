Рашист застрелился во время боя в Херсонской области, скриншот видео

https://racurs.ua/n191453-rossiyskiy-zahvatchik-zastrelilsya-vo-vremya-boya-na-hersonschine-video.html

Ракурс

На Херсонщині група рашистів здійснила невдалу спробу висадитися на один із островів на Дніпрі.

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Відповідне відео сьогодні, 17 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

На відео бою, знятому з повітря безпілотником, зокрема, можна побачити, що один із рашистів вчинив самогубство.