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Ракурс
Рашист застрелился во время боя в Херсонской области, скриншот видео

Российский захватчик застрелился во время боя на Херсонщине (ВИДЕО)

17 янв 2024, 15:24
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На Херсонщині група рашистів здійснила невдалу спробу висадитися на один із островів на Дніпрі.


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Відповідне відео сьогодні, 17 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

На відео бою, знятому з повітря безпілотником, зокрема, можна побачити, що один із рашистів вчинив самогубство.

Окупантам з 205-ї мотострілецької бригади ЗС РФ не змогли вчасно забезпечити евакуацію, доставку продовольства та боєприпасів, — зазначив журналіст. — Ті, кого не добили ЗСУ, провели обряд самоденацифікації.

Источник: Ракурс


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