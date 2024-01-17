Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашист застрелився під час бою на Херсонщині, скріншот відео
Російський загарбник застрелився під час бою на Херсонщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191453-rosiyskyy-zagarbnyk-zastrelyvsya-pid-chas-bou-na-hersonschyni-video.htmlРакурс
На Херсонщині група рашистів здійснила невдалу спробу висадитися на один із островів на Дніпрі.
.
Відповідне відео сьогодні, 17 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
На відео бою, знятому з повітря безпілотником, зокрема, можна побачити, що один із рашистів вчинив самогубство.
Окупантам з 205-ї мотострілецької бригади ЗС РФ не змогли вчасно забезпечити евакуацію, доставку продовольства та боєприпасів, — зазначив журналіст. — Ті, кого не добили ЗСУ, провели обряд самоденацифікації.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...