ЄС розпочне перевірку українського законодавства для початку переговорів про вступ

ЄС проведе «скринінг» українського законодавства

https://racurs.ua/ua/n191452-ies-rozpochne-perevirku-ukrayinskogo-zakonodavstva-dlya-pochatku-peregovoriv-pro-vstup.html

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Єврокомісія розпочинає процес «скринінгу» українського законодавства на відповідність європейському та створює «переговорну рамку».

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Про це сьогодні, 17 січня, під час виступу в Європарламенті заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє видання «Європейська правда».

Речник Єврокомісії Ерік Маммер згодом на брифінгу зазначив, що старт процесу скринінгу не передбачає конкретної дати.

Президент сказала, що скринінг тепер почнеться — це означає, що скринінг тепер почнеться. Це не якийсь формальний процес, де є конкретні дати тощо. Це означає, що зараз ми розпочинаємо роботу над процесом скринінгу, — розповів він.

Речниця Єврокомісії Ана Пісонеро уточнила, що початок скринінгу стосується не тільки України, а й Молдови, із якою Євросоюз теж вирішив розпочати переговори про вступ. За словами Пісонеро сказала, що «процес скринінгу розпочнеться негайно».

Перший крок — сформувати мультидисциплінарні команди, які покривають всі acquis (правові акти ЄС — ред.). Ви знаєте, що процес скринінгу означає аналітичну перевірку EU acquis. Ви знаєте, що EU acquis, коли мова йде про передвступні переговори, поділене на 33 розділи, — зазначила вона. — Тож перший крок — сформувати міждисциплінарні команди, і робота розпочнеться негайно.

Вчора, 16 січня, в ході візиту до Давоса президент України Володимир Зеленський зустрівся фон дер Ляєн. Під час цієї зустрічі сторони домовилися про передвступний скринінг українського законодавства.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що, за домовленістю, скринінг має розпочатися якнайшвидше, щойно до Брюсселя прибуде українська делегація — не пізніше ніж за тиждень.

Джерело: «Європейська правда»