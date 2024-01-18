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Ракурс
Враг атаковал многоквартирный дом в Купянске. Фото: Олег Синегубов

Враг атаковал многоквартирный дом в Купянске, есть жертва и раненые

18 янв 2024, 10:48
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Російські загарбники обстріляли Куп’янськ Харківської області.


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Обстріл з боку окупантів вівся у четвер, 18 січня. Ворожі снаряди влучили у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Поранення дістали 57-річний та 61-річний чоловіки. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Зазначається, що відповідні служби продовжують оглядати місця обстрілів.

Ворог атакував багатоквартирний будинок у Куп’янську. Фото: Олег Синєгубов

Ворог атакував багатоквартирний будинок у Куп’янську. Фото: Олег Синєгубов

Ворог атакував багатоквартирний будинок у Куп’янську. Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, пізно ввечері 17 січня російські окупанти завдали два удари по місту. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу. Внаслідок атаки загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Їх обох госпіталізували. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці.

Источник: Ракурс


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