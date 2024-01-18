Окупанти завдали двох ударів по Чугуєву. Фото: прокуратура

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Російська армія обстріляла місто Чугуїв у Харківській області.

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У середу, 17 січня, 22.30 окупанти завдали два удари по місту. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу. Тип озброєння, який ворог атакував населений пункт, встановлюється. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Facebook.

Внаслідок атаки загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Їх обох госпіталізували. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці.

Очільник області додав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Росіяни обстріляли Окіп Богодухівського району, Козачу Лопань Харківського району, Гатище, Плетенівку Чугуївського району, Синьківку, Іванівку, Берестове Куп’янського району.

Авіація загарбників атакувала Федорівку, Вовчанськ Чугуївського району, Табаївка та, Піщане Куп’янського району.

Нагадаємо, 17 січня російська авіація скинула на Куп’янськ та село Малий Бурлук Куп’янського району керовані авіабомби. Одна з бомб влучила у будівлю сільської ради. Двоє дітей дістали травми — у 10-річного хлопчика відірвало ногу, а 13-річну дівчинку посікло осколками. Також на місці падіння бомби виявили тіло загиблої цивільної.