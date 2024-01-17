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Ракурс
Наслідки удару на Харківщині. Фото: Нацполіція

рф скинула бомби на село в Харківській області — загинула жінка, постраждали діти

17 січ 2024, 18:20
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Російська окупаційна армія завдала нових ударів по Харківській області.


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У середу, 17 січня, ворожа авіація скинула на Куп’янськ та село Малий Бурлук Куп’янського району керовані авіабомби. Одна з бомб влучила у будівлю сільської ради. Двоє дітей дістали травми. У 10-річного хлопчика відірвало ногу, а 13-річну дівчинку посікло осколками. Про це повідомила Національна поліція.

А під час огляду місця влучання поліція виявила тіло жінки. Особа загиблої встановлюється.

У Куп’янську внаслідок російського обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння, а в одному з будинків виникла пожежа. На місці події працюють спеціалісти вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Наслідки удару на Харківщині. Фото: Нацполіція

Наслідки удару на Харківщині. Фото: Нацполіція

Наслідки удару на Харківщині. Фото: Нацполіція

Наслідки удару на Харківщині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 17 серпня у Нікопольському районі Дніпропетровської області російський дрон атакував автомобіль з двома цивільними. Важкі поранення дістала 13-річна дитина, а 19-річного юнака госпіталізували в стані середньої важкості.

Джерело: Ракурс


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