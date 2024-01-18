Дрон атакував нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Фото:

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Ракурс

Безпілотники та ракети атакували низку російських областей вночі 18 січня.

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Вночі БПЛА упав і вибухнув на території нафтогазової компанії «Петербурзький нафтовий термінал» у Санкт-Петербурзі. Дрон переносив 3 кг вибухівки. Традиційно в атаці звинуватили Україну, а постраждалих та руйнувань «попередньо немає". Про це повідомили російські пабліки.

«Петербурзький нафтовий термінал» — це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Його пропускна спроможність становить 12,5 млн т на рік.

Гучно було не лише в Санкт-Петербурзі, але й на території Ленінградської та Московської областей. Міністерство оборони рф заявило про «збиття дронів». При чому вперше з початку повномасштабного вторгнення росії безпілотники «збивали» у Ленінградській області.

А губернатор Бєлгородської області заявив про нібито збиття 10 ракет вранці 17 січня. Внаслідок роботи російської ППО є поранені та пошкодження житлових будинків та ЛЕП.

Нагадаємо, вибухи в російському Бєлгороді, який розташований за 40 км від українського Харкова, останнім часом звучать регулярно. Зокрема, 8 січня диктатура заявила про збиття 10 реактивних снарядів на підльоті до Бєлгорода. Того дня троє осіб дістали поранення, горіли автомобілі, були пошкоджені багатоповерхівки.