Президенты Украины и Франции созвонились и начали готовить визит Макрона в Киев

https://racurs.ua/n191484-prezidenty-ukrainy-i-francii-sozvonilis-i-nachali-gotovit-vizit-makrona-v-kiev.html

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Президент України Володимир Зеленський 18 січня провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

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Зеленський подякував за запуск ініціативи «Артилерійська коаліція» та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем «Цезар» у 2024 році та боєприпаси до них.

Співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема, пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції.

Лідери доручили політичним та військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького Президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.

Нагадаємо, у січні 2024 року Франція пообіцяла щомісячно передавати Україні по 50 керованих авіабомб AASM Hammer (A2SM). Вони мають середню дальність поразки (близько 70 км) і можуть запускатися з радянської авіації.

AASM схожа на раніше передані JDAM. Це бомба з хвостом, твердопаливним реактивним двигуном та носовою системою наведення (тепловізійна/лазерна), що значно збільшує дальність польоту та точність бомби.

Також Франція передаватиме Україні по 3000 артилерійських снарядів на місяць, разово 40 далекобійних ракет SCALP і виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar.