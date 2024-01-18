Франція виготовить майже 80 САУ Caesar для України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n191473-franciya-vygotovyt-mayje-80-sau-caesar-dlya-ukrayiny-ministr.html

Ракурс

Франція виготовить для України 78 самохідних артилерійських установок Caesar.

.

У ситуації, коли західна допомога вичерпується, Франція впроваджує в себе режим воєнної економіки. Україна також вкладає свої ресурси — вже придбала шість «Цезарів» за власні кошти, щоб розпочати ініціативу. Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив в інтерв’ю Le Parisien.

Також французький міністр анонсував очільника Міноборони України Рустема Умерова. Сьогодні, 18 січня, вони побувають на заводі Nexter у Бурже, де і виробляють САУ Caesar.

Як пише Le Parisien, самохідна артилерійська установка Caesar є «флагманом французької артилерії». Ця САУ має калібр 155 мм і здатна вести вогонь на відстань до 42 км. При цьому робить близько шести пострілів за хвилину.

Крім того, безконтактні детонатори для «Цезаря» дають можливість підривати снаряди в повітрі, до контакту з ціллю або якою-небудь поверхнею. Самохідка може розвивати швидкість до 80 км/год по дорозі з твердим покриттям та 50 км/год бездоріжжям.

Нагадаємо, 17 січня Німеччина заявила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси для танків Leopard 1A5, 25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun, вісім бронетранспортерів, 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros та п’ять автомобілів для прикордонників.

Джерело: Le Parisien