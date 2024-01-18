Страны G7 ищут юридическое решение для использования замороженных российских денег

https://racurs.ua/n191488-strany-g7-ischut-uridicheskoe-reshenie-dlya-ispolzovaniya-zamorojennyh-rossiyskih-deneg.html

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Країни G7 шукають юридичне рішення для використання заморожених російських грошей.

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Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на спецпредставника США з питань відновлення економіки України Пенні Пріцкер.

За словами Пріцкер, є величезна надія на те, що заморожені активи російського Центробанку можуть стати «легким джерелом фінансування».

Але, за словами Пріцкер, «все це дуже складно».

Спецпредставник США вважає, що для цього необхідно знайти юридичне обґрунтування, вирішити — хто контролюватиме цей процес та оформить рішення на законодавчому рівні.

Йде реальна робота, робляться реальні зусилля та реальні наміри, але ми ще далекі від завершення, — сказала Пріцкер.

Раніше країни «великої сімки» висловлювали думку, що будь-яка конфіскація загрожує юридичними проблемами.

Перше, що необхідно, як ви знаєте, залучити купу юристів, — пояснила Пріцкер під час виступу в Будинку України в Давосі.

Україна наполягає, щоб Захід конфіскував 300 млрд дол. заморожених російських активів. Пріцкер заявила, що для цього необхідне «колективне рішення» G7 і США не можуть його ухвалити поодинці.

росія раніше заявляла, що знайде можливість відповісти на ймовірну передачу своїх грошей Україні.