Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне равняют с землей Орехов

Россияне равняют с землей Орехов (ФОТО)

18 янв 2024, 16:57
999

Росіяни завдали шість авіаударів по Оріхову на Запоріжжі. Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, сталося це 18 січня близько 13.15.


.

Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок, знищено цілий під’їзд. Наразі місця ударів обстежують спеціалісти. Інформація про постраждалих поки не надходила.

Він додав, що «інформація про постраждалих станом на цю хвилину не надходила».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров