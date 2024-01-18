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Ракурс
Росіяни рівняють із землею Оріхів

Росіяни рівняють із землею Оріхів (ФОТО)

18 січ 2024, 16:57
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Росіяни завдали шість авіаударів по Оріхову на Запоріжжі. Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, сталося це 18 січня близько 13.15.


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Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок, знищено цілий під’їзд. Наразі місця ударів обстежують спеціалісти. Інформація про постраждалих поки не надходила.

Він додав, що «інформація про постраждалих станом на цю хвилину не надходила».

Джерело: Ракурс


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