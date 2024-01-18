Сенат США может рассмотреть вопрос о помощи Украине на следующей неделе, Байден согласился усилить иммиграционную политику

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Сенат США може розглянути фінансування допомоги для України вже наступного тижня.

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Про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, пише The Hill.

За його словами, порядок денний контролюють демократи, однак він упевнений, що законопроєкт із фінансуванням України та «пакетом заходів щодо безпеки кордонів США» виставлять на голосування.

Водночас видання The Wall Street Journal пише, що Білий дім пішов на поступки республіканцям у питаннях імміграційної політики, щоб вони ухвалили фінансування військової допомоги для України та Ізраїля.

Журналісти зауважили, що це важлива подія у житті президента США Джо Байдена, адже за свою 50-річну політичну кар'єру він рідко брався за складне для американців питання імміграції.

Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб відвести критику та забезпечити допомогу Україні.

У Сенаті розробляють імміграційну угоду, яка обмежить можливість мігрантів просити притулку. Угода має бути схвалена в обмін на нову військову допомогу Україні та Ізраїлю. Видання пише, що вона має хороші шанси на ухвалення, хоча республіканці висувають більш жорсткі умови.

Готовність президента США Байдена вести переговори з республіканцями свідчить про те, що він готовий піти на поступки. Це пов’язане не лише з забезпеченням допомоги Україні, але з критикою серед американців, наголошує The Wall Street Journal.

Ми обговорили необхідні елементи для розв’язання цієї проблеми. Серед них реформа зруйнованої системи надання притулку та умовно-дострокового звільнення, — заявив спікер Палати представників Майк Джонсон після зустрічі з Байденом в Білому домі.

Опитування CBS News, проведене на початку цього місяця, показало, що рейтинг Байдена у розв’язанні імміграційних питань є рекордно низьким: 68% опитаних заявили, що не схвалюють його політику щодо кордонів, а 63% сказали, що хотіли б, щоб він був жорсткішим.