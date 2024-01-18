В Польше сообщили, продолжат ли временную защиту для украинских беженцев

https://racurs.ua/n191489-v-polshe-soobschili-prodoljat-li-vremennuu-zaschitu-dlya-ukrainskih-bejencev.html

Ракурс

Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 рік.

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Механізм тимчасового захисту, активований імплементаційним рішенням Ради ЄС у березні 2022 року спочатку на один рік, було продовжено ще на один рік — до 4 березня 2025 року. Відповідно, термін дії виданих до цього часу посвідчень тимчасового захисту також продовжено, — говориться у повідомленні польського уряду.

Людям, які отримали від Управління у справах іноземців довідку про надання тимчасового захисту з терміном дії до 4 березня 2023, 4 вересня 2023 або 4 березня 2024 року, не потрібно подавати заяву на отримання нових документів. Ці посвідчення будуть чинні до 4 березня 2025 року.

Восени 2023 року Рада Європейського союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року. Станом на кінець жовтня 2023 року тимчасовий притулок у Європейському Союзі отримали 4,24 млн біженців з України.