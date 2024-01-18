На границе задержан известный бизнесмен Мазепа, в офисе его компании начались обыски

https://racurs.ua/n191497-na-granice-zaderjan-izvestnyy-biznesmen-mazepa-v-ofise-ego-kompanii-nachalis-obyski.html

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На українсько-польському кордоні ДБР затримало відомого бізнесмена Ігоря Мазепу. В офісі його компанії почалися обшуки, інформують правоохоронні органи.

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За даними співрозмовника, у справі проти Мазепи присутній російський слід, але деталі наразі невідомі.

NV зазначає, що ДБР проводить обшуки в офісі Concorde Capital, а справа пов’язана з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині.

Мазепа затриманий сьогодні о 15.00 під час проходження україно-польського кордону на КПП Медика-Шегині. Державне бюро розслідувань проводить обшук в офісі компанії, написало NV.

Котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га. Інфраструктура включає яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

Мазепа — ідеолог руху підприємців «Маніфестація 42», який бореться з тиском держави та силовиків на бізнес.