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Ракурс
На кордоні затримали відомого бізнесмена Мазепу, в офісі його компанії почалися обшуки

На кордоні затримали відомого бізнесмена Мазепу, в офісі його компанії почалися обшуки

18 січ 2024, 21:44
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На українсько-польському кордоні ДБР затримало відомого бізнесмена Ігоря Мазепу. В офісі його компанії почалися обшуки, інформують правоохоронні органи.


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За даними співрозмовника, у справі проти Мазепи присутній російський слід, але деталі наразі невідомі.

NV зазначає, що ДБР проводить обшуки в офісі Concorde Capital, а справа пов’язана з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині.

Мазепа затриманий сьогодні о 15.00 під час проходження україно-польського кордону на КПП Медика-Шегині. Державне бюро розслідувань проводить обшук в офісі компанії, написало NV.

Котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га. Інфраструктура включає яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

Мазепа — ідеолог руху підприємців «Маніфестація 42», який бореться з тиском держави та силовиків на бізнес.

Джерело: Ракурс


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