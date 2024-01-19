Конгресс США в последний момент избежал шатдауна, единства в помощи Украине нет

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Конгрес продовжив тимчасове фінансування адміністрації США. Терміни тимчасового фінансування окремих напрямів роботи Білого дому продовжили до березня, але єдності щодо річного бюджету, зокрема через військову допомогу Україні, в Конгресі немає.

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Сенат та Палата представників США ухвалили законопроєкт про тимчасове фінансування роботи уряду менш ніж за дві доби до так званого шатдауну.

Проект підтримали 314 конгресменів, проти проголосували 108, з них 106 — представники Республіканської партії.

Він передбачає виділення коштів для частини федеральних відомств до 1 березня, а для інших — до 8 березня. Тепер у конгресменів є час до березня, щоб фіналізувати повноцінний бюджет на 2024 фінансовий рік.

Документ відправили на підпис президенту Джо Байдену.

У середині січня видання Politico писало, що лідери палати представників та сенату конгресу США погодили проект тимчасового фінансування уряду, який передбачає виділення коштів одним урядовим структурам до 1 березня, а іншим — до 8 березня 2024 року. Щоб запобігти шатдауну, конгресменам необхідно було ухвалити законопроект до 19 січня.

Восени 2023 року конгрес США вже двічі приймав тимчасові бюджети, щоб уникнути зупинення роботи уряду, оскільки республіканці та демократи не можуть погодити остаточний бюджет, у тому числі через суперечки щодо витрат на нацбезпеку.

Президент Джо Байден просив конгресу 106 млрд дол. на військову допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також зміцнення південного кордону США. Республіканці вимагають розгляду цих питань окремо.

Після зустрічі з президентом США Джо Байденом, яка відбулася 17 січня, республіканці в Конгресі і далі наполягають на змінах, які мають відбутися на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну.