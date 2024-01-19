Россияне разрабатывают дешевый аналог иранского Shahed с дальностью полета 350 км

https://racurs.ua/n191507-rossiyane-razrabatyvaut-deshevyy-analog-iranskogo-shahed-s-dalnostu-poleta-350-km.html

Ракурс

Росіяни розробляють аналог іранського дрона Shahed під назвою «Ястреб». Російське конструкторське бюро «Стратім» запустило бюджетний аналог іранського безпілотника з дальністю польоту 350 км.

.

Апарат буде оснащений фугасною бойовою частиною, з вагою навантаження 16 кг. Дрон, як стверджується, «відрізнятиметься низькою вартістю, оскільки виконується повністю з цивільних компонентів», про це повідомляють пропагандистські росЗМІ з посиланням на повідомлення представників російського конструкторського бюро «Стратим».

Також його використовуватимуть як псевдокрилату ракету — помилкову ціль для відволікання засобів ППО.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) зауважили, що тактику відволікання уваги української ППО російські сили застосовували раніше в серії ударів по Україні.

18 січня міністр оборони росії Сергій Шойгу відвідав у Московській області Державне машинобудівне конструкторське бюро «Радуга» (ДержМКБ «Радуга»), дочірнє підприємство Корпорації «Тактичне ракетне озброєння» (КТРВ).

Раніше Шойгу дав підприємству завдання збільшити дальність польоту невстановленої зброї з 250 кілометрів до понад 300 км. Гендиректор КТРВ Борис Обносов повідомив, що підприємство вже випробувало зброю з дальністю польоту 310 км.

Обносов також зазначив, що ДержМКБ «Радуга» знизило вартість виробництва цієї зброї та збільшило її бойову частину з 450 до 800 кілограмів.

Генеральний директор ДержМКБ «Радуга» Сергій Богатіков заявив, що підприємство подвоїло штат співробітників, закупило нове випробувальне обладнання та інструменти, розширило виробничі площі, а також встановило 12-годинні зміни, що дозволило працювати цілодобово та збільшити обсяги виробництва.

Заяви Богатікова і деякі факти свідчать про те, що з початку повномасштабного вторгнення росії, ДержМКБ «Радуга» збільшило обсяги виробництва високоточної зброї у вісім разів.