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Россияне разрабатывают дешевый аналог иранского Shahed с дальностью полета 350 км
Россияне разрабатывают дешевый аналог иранского Shahed с дальностью полета 350 кмhttps://racurs.ua/n191507-rossiyane-razrabatyvaut-deshevyy-analog-iranskogo-shahed-s-dalnostu-poleta-350-km.htmlРакурс
Росіяни розробляють аналог іранського дрона Shahed під назвою «Ястреб». Російське конструкторське бюро «Стратім» запустило бюджетний аналог іранського безпілотника з дальністю польоту 350 км.
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Апарат буде оснащений фугасною бойовою частиною, з вагою навантаження 16 кг. Дрон, як стверджується, «відрізнятиметься низькою вартістю, оскільки виконується повністю з цивільних компонентів», про це повідомляють пропагандистські росЗМІ з посиланням на повідомлення представників російського конструкторського бюро «Стратим».
Також його використовуватимуть як псевдокрилату ракету — помилкову ціль для відволікання засобів ППО.
В американському Інституті вивчення війни (ISW) зауважили, що тактику відволікання уваги української ППО російські сили застосовували раніше в серії ударів по Україні.
18 січня міністр оборони росії Сергій Шойгу відвідав у Московській області Державне машинобудівне конструкторське бюро «Радуга» (ДержМКБ «Радуга»), дочірнє підприємство Корпорації «Тактичне ракетне озброєння» (КТРВ).
Раніше Шойгу дав підприємству завдання збільшити дальність польоту невстановленої зброї з 250 кілометрів до понад 300 км. Гендиректор КТРВ Борис Обносов повідомив, що підприємство вже випробувало зброю з дальністю польоту 310 км.
Обносов також зазначив, що ДержМКБ «Радуга» знизило вартість виробництва цієї зброї та збільшило її бойову частину з 450 до 800 кілограмів.
Генеральний директор ДержМКБ «Радуга» Сергій Богатіков заявив, що підприємство подвоїло штат співробітників, закупило нове випробувальне обладнання та інструменти, розширило виробничі площі, а також встановило 12-годинні зміни, що дозволило працювати цілодобово та збільшити обсяги виробництва.
Заяви Богатікова і деякі факти свідчать про те, що з початку повномасштабного вторгнення росії, ДержМКБ «Радуга» збільшило обсяги виробництва високоточної зброї у вісім разів.
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