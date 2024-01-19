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Ракурс
Денис Шмыгаль, фото: КМУ

Украина уже выполнила три из четырех дополнительных рекомендаций ЕС — Шмыгаль

19 янв 2024, 19:38
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Україна вже виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій Європейського Союзу щодо посилення інституцій і трансформації законів відповідно до європейських правил, котрі Україна отримала в листопаді минулого року.


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Про це сьогодні, 19 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Четверта — це урядовий законопроєкт про лобіювання, який Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні, — зазначив Шмигаль.

Також прем'єр наголосив, що, не чекаючи рішення європейських партнерів, уряд запустив так званий селф-скринінг українського законодавства на відповідність до європейського.

І 17 січня вже Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки. Також цього року Уряд схвалить Національну програму адаптації законодавства України до права Європейського Союзу, — зазначив він.

Зосереджуємо ресурси та енергію, аби максимально швидко бути готовими до вступу в ЄС, — резюмував прем'єр.

Источник: Ракурс


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