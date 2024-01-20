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В харьковском метро открыли детский сад, фото: Игорь Терехов
Детский сад у метро появился в Харькове (ФОТО)https://racurs.ua/n191552-detskiy-sad-u-metro-poyavilsya-v-harkove-foto.htmlРакурс
У харківському метро запрацював дитячий садок. До нього вже записалося 650 дітей — чверть усіх майбутніх першокласників, що перебувають у місті.
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Про це сьогодні, 20 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Ще рік тому перспектива офлайн-навчання в умовах війни у Харкові здавалася неможливою. А сьогодні ми не тільки проводимо звичайні уроки в стандартних класах, а й запускаємо метросадок для дошкільнят, — наголосив Терехов.
Зазначається, що метросадок працюватиме по суботах і неділях. За словами Терехова, можливість долучитися була і є у всіх охочих — критерієм відбору є виключно вік.
Впевнений в успіху цього проєкту і сподіваюся найближчим часом поділитися з вами планами з його розширення, — резюмував Терехов.
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