В харьковском метро открыли детский сад, фото: Игорь Терехов

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У харківському метро запрацював дитячий садок. До нього вже записалося 650 дітей — чверть усіх майбутніх першокласників, що перебувають у місті.

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Про це сьогодні, 20 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Ще рік тому перспектива офлайн-навчання в умовах війни у Харкові здавалася неможливою. А сьогодні ми не тільки проводимо звичайні уроки в стандартних класах, а й запускаємо метросадок для дошкільнят, — наголосив Терехов.

Зазначається, що метросадок працюватиме по суботах і неділях. За словами Терехова, можливість долучитися була і є у всіх охочих — критерієм відбору є виключно вік.