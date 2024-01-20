Коронавирус повлиял на иммунную систему многих людей, фото:

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З початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 минуло чотири роки, проте вірус SARS-CoV-2 досі не вдалося викорінити і постійно з’являються нові його варіанти. Попри широкі програми імунізації, проривні інфекції (зараження після вакцинації) новими варіантами є поширеним явищем.

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Нові дослідження показують, що імунна відповідь людини також змінюється, щоб боротися з постійною появою нових варіантів SARS-CoV-2. Про це свідчать результати дослідження учених з Центру вірусної імунології Корейського інституту дослідження вірусів при Інституті фундаментальних наук (IBS), повідомляє прес-служба вишу.

Зокрема, було виявлено, що імунна система, яка зіткнулася з проривною інфекцією варіанту «омікрон», набуває посиленого імунітету проти майбутніх версій «омікрону», — зазначається у статті.

Так, учені встановили, що T-лімфоцити пам’яті (запам'ятовують певні антигени, щоб надалі імунітет швидко міг відреагувати на вже відому хворобу), котрі формуються під час проривної інфекції «омікрону», реагують на наступні штами вірусу.

З’явившись наприкінці 2021 року, варіант SARS-CoV-2 «омікрон» мав різко підвищену трансмісивність порівняно зі своїми попередниками, що швидко дозволило йому стати домінуючим штамом у 2022 році. З того часу постійно з’являються нові штами «омікрону», що призвело до широкого розповсюдження проривної інфекції, незважаючи на вакцинацію.

Попередні дослідження омікрону здебільшого були зосереджені на ефективності вакцини або нейтралізуючих антитіл, а досліджень, пов’язаних з Т-клітинами пам’яті, було порівняно мало, — вказано у статті.

У межах свого дослідження учені відібрали пацієнтів, які перенесли, а потім одужали від проривної інфекції «омікрону» BA.2 на початку 2022 року, і провела дослідження їхніх Т-лімфоцитів пам’яті, зокрема, їхньої здатності реагувати на різні варіанти «омікрону», такі як BA.2, BA.4/BA/5 та інші:

для цього імунні клітини були виділені з периферичної крові піддослідних і виміряна продукція цитокінів та антивірусна активність Т-лімфоцитів пам’яті у відповідь на різні білки «омікрону» різних варіантів;

результати показали, що Т-лімфоцити пам’яті цих пацієнтів демонстрували підвищену відповідь не тільки на штам BA.2, але й на пізніші штами омікрону BA.4 і BA.5. Постраждавши від проривної інфекції, імунна система цих пацієнтів зміцнилася для боротьби з майбутніми штамами того ж вірусу;

учені також виявили специфічну частину спайкового білка, яка є основною причиною спостережуваного посилення Т-лімфоцитів пам’яті.

Ці результати показують, що після того, як людина перехворіє на проривну інфекцію «омікрону», вона навряд чи коли-небудь буде страждати від важких симптомів COVID-19, спричинених майбутніми новими варіантами вірусу, — наголошують учені.

Таким чином, у відповідь на постійну появу нових варіантів вірусу організми людей також адаптувалися для боротьби з майбутніми штамами вірусу, резюмують дослідники.