Как ультрафиолет влияет на коронавирус, установили ученые

Ультрафиолет влияет на коронавирус

https://racurs.ua/n191229-kak-ultrafiolet-vliyaet-na-koronavirus-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Cвітло можна використовувати для знищення інфекційних частинок коронавірусу, що забруднюють поверхні.

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Дослідники з Саутгемптонського університету (Велика Британія) вивчили, як ультрафіолетове лазерне світло руйнує вірус, впливаючи на кожен з цих критичних компонентів, повідомляє видання EurekAlert.

Вірусні частинки SARS-CoV-2 складаються з ядра з ланцюгів нуклеїнових кислот, які містять генетичну інформацію вірусу, оточеного ліпідною мембраною з білковими шипами, що стирчать назовні. Кожен компонент необхідний для інфікування, — зазначається у статті.

Використовуючи спеціалізований ультрафіолетовий лазер з двома різними довжинами хвиль, вчені змогли визначити, як кожен вірусний компонент деградує під впливом яскравого світла.

Вони виявили, що геномний матеріал був дуже чутливим до деградації, а білкові шипи втрачали здатність зв’язуватися з клітинами людини.

Дуже мало ультрафіолету з частотою нижче 280 нм досягає поверхні Землі від Сонця. Саме це менш вивчене світло учені й використали у дослідженні, вивчаючи його дезінфікуючі властивості, — зазначається у статті.

Ультрафіолетове світло сильно поглинається різними компонентами вірусу, в тому числі генетичним матеріалом (приблизно 260 нм) і білковими шипами (приблизно 230 нм), що дозволило команді вибрати для проекту лазерні частоти 266 нм і 227 нм. Виявилося, що:

266 нм світло викликає пошкодження РНК при низьких потужностях, впливаючи на генетичну інформацію вірусу. Світло з довжиною хвилі 266 нм також пошкодило структуру білка-шипа SARS-CoV-2, зменшивши його здатність зв’язуватися з клітинами людини шляхом руйнування дисульфідних зв’язків та ароматичних амінокислот;

світло з довжиною хвилі 227 нм було менш ефективним в індукуванні пошкодження РНК, але більш ефективним у пошкодженні білків через окислення (хімічна реакція за участю кисню), яка розкриває структуру білка.

Важливо, що SARS-CoV-2 має один з найбільших геномів серед РНК-вірусів. Це робить його особливо чутливим до пошкодження геному, — наголошується у статті.

Таким чином, це відкриття може допомогти у розробці нових методів дезінфекції від коронавірусу.

Легка дезактивація повітряно-крапельних вірусів пропонує універсальний інструмент для дезінфекції наших громадських приміщень і чутливого обладнання, яке в іншому випадку важко знезаразити звичайними методам, — наголошують дослідники. — Тепер ми розуміємо диференціальну чутливість молекулярних компонентів у вірусах до світлової дезактивації, що відкриває можливість для точно налаштованої технології дезінфекції.

Джерело: EurekAlert