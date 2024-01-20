Рашисты провели ротацию ракетоносителей в Черном море

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Російські загарбники провели ротацію ракетоносії у Чорному морі.
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Про це сьогодні, 20 січня, ввечері повідомив Telegram-канал Сил оборони півдня України.
Ворог провів ротацію ракетоносіїв у Чорному морі — замість мрк вивів на бойове чергування фрегат «адмірал ессен», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що рівень ракетної загрози залишається стабільно високим — у рашистів напоготові вісім крилатих ракет «Калібр».
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