россия вывела в Черное море носитель ракет «Калибр». Фото:

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Ракурс

Російський ракетоносій присутній у Чорному морі станом на ранок 20 січня.

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Зараз в акваторії моря окупанти утримують два кораблі. Один із них — носій крилатих ракет «Калібр». Його загальний залп становить до восьми ракет. Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Зазначається, що по одному ворожому кораблю присутні в Азовському та в Середземному морі.

У ВМС додали, що 19 січня в російських інтересах прохід Керченською протокою до Азовського моря здійснили три судна. А до Чорного моря рухалися чотири судна, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголосили у Військово-морських силах.

Нагадаємо, восени британська розвідка повідомляла, що росія має проблеми з використанням крилатих ракет типу «Калібр», бо після ударів ЗСУ по окупованому Криму, ворог боїться перезаряджатися крилатими ракетами в окупованому Севастополі. Агресор став більше покладатися на бази в Новоросійську, а питання логістики завдає окупантам проблем.