Полиция нашла людей, которые ломились в квартиру журналиста Николова

https://racurs.ua/n191564-policiya-nashla-ludey-kotorye-lomilis-v-kvartiru-jurnalista-nikolova.html

Ракурс

Поліцейські встановили пʼятьох учасників протиправних дій щодо журналіста Юрія Ніколова.

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Поліція Києва уранці 21 січня повідомила, що до вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей. Правоохоронці провели за місцями мешкання фігурантів обшуки, із порушниками тривають слідчі дії.

15 січня зловмисники приїхали до Києва, прийшли до будинку, де мешкає потерпілий, обклеїли двері листівками та вимагали, щоб чоловік вийшов до них. Свої дії зловмисники фіксували на власні мобільні телефони.

Працівники поліції столиці встановили учасників події та 20 січня, провели з ними ряд слідчих дій. Крім того, поліцейські вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис вчинення правопорушення, планування протиправних дій.

У рамках досудового розслідування правоохоронці здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів для проведення всебічного та неупередженого розслідування.

Сам Ніколов раніше повідомив що 14 січня до нього додому намагалися вдертися невідомі, вимагаючи «йти служити в армію», і обклеїли двері квартири папірцями з образами.

Досудове розслідування відкрили за ч. 2 ст. 171 КК України (вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків чи переслідування в зв’язку з його професійною діяльністю). Вона передбачає штраф, арешт до пів року, або позбавлення волі до чотирьох років.

Ніколов спеціалізується на викритті корупційних схем. Одним з його гучних розслідувань стало викриття закупівель для Збройних сил України (ЗСУ) курячих яєць по 17 гривень за штуку.