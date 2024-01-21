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Оккупанты заявили об обстреле рынка и многих погибших в Донецке
Оккупанты заявили об обстреле рынка и многих погибших в Донецкеhttps://racurs.ua/n191578-okkupanty-zayavili-ob-obstrele-rynka-i-mnogih-pogibshih-v-donecke.htmlРакурс
Окупаційна адміністрація Донецька заявила про обстріл ринку в мікрорайоні Текстильник. Вогонь нібито вівся з артилерії калібру 152 мм і 155 мм.
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Ватажок фейкової «ДНР» Пушилін заявив про 25 загиблих цивільних і щонайменше 20 поранених.
Окупанти традиційно звинувачують в атаці ЗСУ.
Окупант на одному з відео (він був на місці подій — «Ракурс») відверто визнає, що там знаходилися військові рф, які по суті знову прикривалися мирними жителями та підставили їх під вогонь у відповідь, пише журналіст Денис Казанський.
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