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Ракурс
Оккупанты заявили об обстреле рынка и многих погибших в Донецке

Оккупанты заявили об обстреле рынка и многих погибших в Донецке

21 янв 2024, 14:46
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Окупаційна адміністрація Донецька заявила про обстріл ринку в мікрорайоні Текстильник. Вогонь нібито вівся з артилерії калібру 152 мм і 155 мм.


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Ватажок фейкової «ДНР» Пушилін заявив про 25 загиблих цивільних і щонайменше 20 поранених.

Окупанти традиційно звинувачують в атаці ЗСУ.

Окупант на одному з відео (він був на місці подій — «Ракурс») відверто визнає, що там знаходилися військові рф, які по суті знову прикривалися мирними жителями та підставили їх під вогонь у відповідь, пише журналіст Денис Казанський.

Источник: Ракурс


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