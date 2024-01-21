Российский пассажирский самолет разбился в Афганистане. Фото:

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Ракурс

Російський приватний літак розбився в Афганістані.

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Пасажирське повітряне судно Falcon 10 перестало виходити на зв’язок та зникло з радарів увечері в суботу, 20 січня. Це сталося в небі над Афганістаном біля кордону з Таджикистаном. Афганська поліція повідомила про авіакатастрофу у північній провінції Бадахшан. Про це повідомило агентство Reuters та «Росавіація».

Попередньо відомо, що борту літака було шестеро осіб — двоє пасажирів та четверо членів екіпажу. Саме судно виконувало чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковський (рф). Першочерговим місцем вильоту був аеропорт «Утапао» в Таїланді.

Літак, що впав в Афганістані, був зареєстрований у державному реєстрі повітряних суден росії. Власником «Фалькона» вказане ТОВ «Атлетік Груп» та неназвана приватна особа.

Нагадаємо, у листопаді міністр транспорту рф Віталій Савельєв заявив, що через запроваджені проти російської авіагалузі західні санкції росія втратила 76 пасажирських літаків. США та ЄС заборонили постачання в рф літаків й комплектуючих, а також зобов’язали лізингодавців повернути літаки, які вже здали в лізинг. Видання Bloomberg повідомляло, що кількість цих літаків становила до 40% російського флоту.

Джерело: Reuters