Российские захватчики обстреляли Курахово из «Градов». Фото: ОВА

https://racurs.ua/n191584-vrag-nakryl-kurahovo-iz-gradov-est-jertvy-foto.html

Ракурс

Донецька область продовжує потерпати від ворожих обстрілів.

.

У неділю, 21 січня, російські загарбники завдали ударів по місту Курахове. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна — дістала поранення. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Зазначається, що окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню «Град». Снаряди поцілили, зокрема, в житловий будинок. На місці влучання загинув 31-річний чоловік, ще один був поранений.

Російські обстріли пошкодили дитячий садок та декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Очільник області додав, що точні наслідки атаки встановлюються.

Нагадаємо, 20 січня російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог не лише запускав дрони-камікадзе, але й обстрілював його з артилерії. Були зафіксовані прильоти у Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах. Російські удари призвели до пошкодження п’яти приватних будинків та шести господарських споруд.