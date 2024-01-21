Пограничники из «Стугны» уничтожили российский БМП-2. Фото:

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Українські прикордонники продовжують знищувати ворога на фронті.

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Зокрема, на Бахмутському напрямку бійці Луганського загону з протитанкового комплексу «Стугна» знищили БМП-2 окупантів. По ворожій машині прицільно спрацювали незважаючи на те, що відстань до цілі становила близько 4 км. Про це 21 січня повідомили в Державній прикордонній службі.

Як відомо, протитанковий ракетний комплекс «Стугна» з початку повномасштабної війни успішно знищує не лише російську техніку та піхоту, але й в окремих випадках і гелікоптери.

Військові розповідають, що працювати за цим комплексом можна у будь-яку пору доби, бо він оснащений електронно-оптичним перетворювачем, або тепловізором. «Стугна» доволі мобільна, бо пускова установка важить всього 40 кг. Ще 30 кг складає вага ракети. Для його застосування та переміщення достатньо розрахунку з декількох осіб.

Нагадаємо, у грудні минулого року бійці Сил оборони з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з ПТРК «Стугна-П» знищили колону ворожої бронетехніки поблизу Мар’їнки на Донеччині.