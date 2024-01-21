Оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь на нужды армии россии. Фото:

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Великі втрати російської армії на фронті призводять до банального браку донорської крові.

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Загарбники намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях України. Зробити це вони хочуть за рахунок бюджетників, що досі працюють на територіях, які контролюють Збройні сили країни-агресора. Про це 21 січня повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що на окупованих територіях Запоріжжя окупаційна адміністрація зганяє бюджетників для «добровільної» здачі крові на потреби ворогу, адже наразі росіяни зазнають великих втрат на Запорізькому напрямку.

У ЦНС наголосили, що примушування до здачі крові є черговими порушення міжнародного гуманітарного права з боку росіян.

Нагадаємо, на початку січня в Центрі національного спротиву заявили, що російські загарбники ставлять на військовий облік 17-річних підлітків з тимчасово окупованих територій у межах підготовки до масової мобілізації. У ЦНС наголошували, що окупанти використовують українців у своїй армії для гарматних штурмів, адже їх смерть не створює соціальну напругу в нацистському російському суспільстві.