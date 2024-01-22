Оккупанты проверяют на «идейность» педагогов ВОТ Луганщины, фото: Gazeta.ru

https://racurs.ua/n191604-na-luganschine-fsb-proveryaet-na-ideynost-deystvuuschih-pedagogov-oga.html

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На тимчасово окупованих територіях Луганщини фсб перевіряє на «ідейність» чинних освітян.

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Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

«На виконання запиту управління фсб по так званій „лнр“, окупаційне міносвіти вимагає від керівників навчальних організацій надати списки діючих співробітників, які почали там працювати ще до 21 лютого 2014 року. Їх перевірятимуть на „ідейність“», — вказано в повідомленні.

Крім того, по навчальних закладах на окупованій Луганщині розповсюджено наказ стосовно вилучення з бібліотек усієї літератури, виданої українською мовою.

«Як художньої, якщо така ще залишилися, так і наукової — зокрема, методичних видань і посібників, розроблених і виданих безпосередньо цими закладами», — зазначають у відомстві.