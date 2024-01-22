Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Польша передает новый оборонный пакет для Украины и присоединяется к декларации о гарантиях безопасности

Польша передает новый оборонный пакет для Украины и присоединяется к декларации о гарантиях безопасности

22 янв 2024, 15:38
999

Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Туском, за підсумками яких Польща оголосила про новий оборонний пакет. Президент також додав, що обговорив із Туском і можливості спільного виробництва зброї.


.

Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб — це польський кредит для України, — зазначив Зеленський за підсумками зустрічі з Дональдом Туском.

Водночас Польща приєднується до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України, повідомив Туск.

Польща приєдналася до декларації країн «Групи семи» про «гарантії безпеки» для України, метою якої є мобілізувати демократичні країни на підтримку України, — наводять слова прем'єра у Twitter його канцелярії.

Йдеться про Вільнюську декларацію G7 щодо гарантій безпеки для України.

Туск прибув уранці 22 січня до України з першим візитом у ранзі очільника нового уряду Польщі. Раніше він неодноразово був в Україні на чолі уряду та Ради ЄС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров