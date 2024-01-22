Польща передає новий оборонний пакет для України та приєднується до декларації про гарантії безпеки

https://racurs.ua/ua/n191608-polscha-peredaie-novyy-oboronnyy-paket-dlya-ukrayiny-ta-pryiednuietsya-do-deklaraciyi-pro.html

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Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Туском, за підсумками яких Польща оголосила про новий оборонний пакет. Президент також додав, що обговорив із Туском і можливості спільного виробництва зброї.

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Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб — це польський кредит для України, — зазначив Зеленський за підсумками зустрічі з Дональдом Туском.

Водночас Польща приєднується до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України, повідомив Туск.

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.



We appreciate Poland’s unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024 Польща приєдналася до декларації країн «Групи семи» про «гарантії безпеки» для України, метою якої є мобілізувати демократичні країни на підтримку України, — наводять слова прем'єра у Twitter його канцелярії.

Йдеться про Вільнюську декларацію G7 щодо гарантій безпеки для України.

Туск прибув уранці 22 січня до України з першим візитом у ранзі очільника нового уряду Польщі. Раніше він неодноразово був в Україні на чолі уряду та Ради ЄС.