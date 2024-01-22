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Ракурс
Польща передає новий оборонний пакет для України та приєднується до декларації про гарантії безпеки

Польща передає новий оборонний пакет для України та приєднується до декларації про гарантії безпеки

22 січ 2024, 15:38
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Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Туском, за підсумками яких Польща оголосила про новий оборонний пакет. Президент також додав, що обговорив із Туском і можливості спільного виробництва зброї.


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Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб — це польський кредит для України, — зазначив Зеленський за підсумками зустрічі з Дональдом Туском.

Водночас Польща приєднується до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України, повідомив Туск.

Польща приєдналася до декларації країн «Групи семи» про «гарантії безпеки» для України, метою якої є мобілізувати демократичні країни на підтримку України, — наводять слова прем'єра у Twitter його канцелярії.

Йдеться про Вільнюську декларацію G7 щодо гарантій безпеки для України.

Туск прибув уранці 22 січня до України з першим візитом у ранзі очільника нового уряду Польщі. Раніше він неодноразово був в Україні на чолі уряду та Ради ЄС.

Джерело: Ракурс


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