Хуситы отогнали зерновозы от Суэцкого канала

https://racurs.ua/n191611-husity-otognali-zernovozy-ot-sueckogo-kanala.html

Ракурс

Обсяги перевезення зерна через Суецький канал впали на 40% за два тижні. Про це йдеться у повідомленні Світової організації торгівлі (СОТ).

.

Зміна маршрутів пересування дедалі більшої кількості суден через ситуацію в Червоному морі після атак єменських хуситів призвела до падіння постачання пшениці через Суецький канал упродовж останніх двох тижнів майже на 40% у річному вираженні — до 0,5 млн т.

У грудні 2023 року приблизно 8% поставок пшениці з Європейського Союзу, росії та України до країн Азії та Східної Африки було доставлено за іншими маршрутами. У першій половині січня частка перевезень альтернативними маршрутами піднялася до 42%.

За оцінкою СОТ, близько 76 млн т зерна, олійних культур та продукції з них щорічно відправляється з ЄС, росії та України до Азії та Східної Африки, що становить 17% світової торгівлі цими товарами.

Тим часом хусити планують закрити всі три водні шляхи на Близькому Сході. Про це пише ТГ-канал Хезболли, з посиланням на єменські джерела. Єменські хусити розглядають можливість реалізації плану під назвою «Трикутник аль-Акса», який передбачає перекриття трьох основних водних шляхів Близького Сходу: Баб-ель-Мандаба, Ормузької протоки та Суецького каналу. Це призведе до припинення постачання нафти та газу до Ізраїлю з Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії, — зазначає джерело. МЗС Німеччини закликало прискорити військову операцію проти єменських хуситів

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що країни ЄС мають якнайшвидше провести масштабну військову операцію у Червоному морі, щоб забезпечити торгове судноплавство.

Майже щодня хусити з Ємену безладно атакують зовсім незадіяні [у війні на Близькому Сході] кораблі. Це завдає шкоди одній із центральних артерій вільного судноплавства і, отже, світової торгівлі, — заявила Бербок.

Впродовж останніх десяти днів армія США завдає ударів по позиціях єменських хуситів, проте вони так і не змогли зупинити напади на торгові судна. У зв’язку з цим, як пише Washington Post із посиланням на свої джерела, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти руху шиїта.

За даними американського видання, армія США в Ємені спробує підірвати військовий потенціал хуситів настільки, щоб вони не змогли атакувати суд у Червоному морі та Аденській затоці.