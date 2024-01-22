Оккупированному Севастополю на два дня выключили воду

https://racurs.ua/n191612-okkupirovannomu-sevastopolu-na-dva-dnya-vykluchili-vodu.html

Ракурс

У Севастополі відключили воду. Два дні — 23 та 24 січня — оголошено вихідними.

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22 січня є скороченим робочим днем, повідомив так званий голова окупованого московитами у 2014 році міста Михайло Развожаєв.

За його словами, проблеми з водопостачанням у місті виникли через сильні опади та потепління.

Випало багато снігу, і буквально за добу він розтанув. Пішла різка притока брудної води з гір у річку Чорну, піднялися ґрунтові води. Показники були перевищені майже сотні разів. Подібна природна ситуація була в Севастополі востаннє у 1970-х роках, — заявив Развожаєв.

На обробку брудної води йде більше часу, через що жителі Севастополя вже зіткнулися з відсутністю води. Російський гауляйтер повідомив, що влада прийняла рішення зупинити водозабори та провести чистку системи водопостачання, після чого потрібно понад 50 годин, щоб система наповнилася, а вода дійшла до всіх будинків.

Развожаєв уточнив, що води у місті не буде до 9.00 23 січня. Тоді її включать на дві години, після чого знову відключать до вечора 24 січня.

При цьому вода може не дійти до всіх будинків у місті, бо «схема водопостачання в Севастополі — секретна та одна із найскладніших у рф».

Є водоводи високого тиску, середнього тиску, самопливні. На одній вулиці може бути всі три типи водоводів, тому за періодичної подачі води до одного будинку вода дійде, до іншого ні, — написав Развожаєв.

У ніч на 19 січня в Севастополі випала третина місячної норми опадів, внаслідок чого десятки будинків і садових ділянок у кількох населених пунктах Балаклавського муніципального округу виявилися підтоплені. Крім того, кілька населених пунктів залишилися без електрики через відключення підстанції.