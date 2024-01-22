Боррель заявил о соглашении между членами Евросоюза по использованию доходов от активов рф

https://racurs.ua/n191621-borrel-zayavil-o-soglashenii-mejdu-chlenami-evrosouza-po-ispolzovaniu-dohodov-ot-aktivov-rf.html

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Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що між державами-членами Євросоюзу існує політична угода про використання доходів від заморожених російських активів.

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Про це 22 січня у мережі Х повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За словами журналіста, у середу посли Європейського Союзу мають дати зелене світло старту відкладання отриманих коштів на окремий рахунок.

Пізніше їх використовуватимуть для потреб України.

Сьогодні Боррель також заявив, що ЄС не припинить підтримку України через ситуацію на Близькому Сході.

Той факт, що ми шукаємо рішення для ситуації на Близькому Сході, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну. Не хвилюйтеся. Українцям немає про що хвилюватися. Європейська підтримка залишається такою ж сильною, як і завжди, і вона триватиме, — сказав Боррель кореспондентці «Радіо Свобода».

За словами Борреля, ситуація в Україні буде першою в порядку денному сьогоднішнього засідання Ради ЄС у закордонних справах. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступить першим.

Це питання також буде у порядку денному зустрічі у Гімнічі — неформальної зустрічі очільників МЗС держав-членів ЄС.

Крім того, у Євросоюзі готують кількарічний пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро. Неофіційний документ зовнішньополітичної служби ЄС з’явився у розпорядженні «Радіо Свобода».

Офіс Жозепа Борреля пропонує реформувати Європейський фонд миру, з якого країнам-членам ЄС відшкодовували вартість переданої Україні зброї, і створити на його базі спеціальний військовий фонд для України.

Він поглине нинішні активи Європейського фонду миру (близько 6,5 млрд євро), й, окрім цього, щороку впродовж наступних чотирьох років поповнюватиметься на 5 млрд євро.