Гринкевич-младший получил меру пресечения по делу о поставках армии

https://racurs.ua/n191625-grinkevich-mladshiy-poluchil-meru-presecheniya-po-delu-o-postavkah-armii.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва 22 січня обрав запобіжний захід для Романа Гринкевича, сина львівського бізнесмена, підозрюваного в постачанні неякісного одягу для Збройних сил України.

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Суд відправив його під варту до 17 березня з альтернативою застави у 500 млн грн.

Саме стільки просила для фігуранта прокуратура. Гринкевича-молодшого уранці 22 січня затримали в Одесі під час спроби виїхати з країни, заставу в розмірі 500 млн грн. Раніше його оголосили у розшук.

Роман Гринкевич, в Одесі, за версією слідства, організовував спробу перетнути кордон, на суді стверджував, що не мав наміру їхати з країни та буде «відстоювати свою честь і доводити правоту».

Він заперечує підозри, які йому оголосили, та вважає їх «чиїмось замовленням».

За словами адвоката Гринкевича, підозру отримали лише сьогодні. Повістки, які надсилали за різними адресами, він не отримував, бо перебував не вдома. Сторона захисту назвала підозру не обґрунтованою та просить застосувати «більш мʼякий» запобіжний захід.

Адвокати подали клопотання для визначення підсудності справи, однак суддя відхилила його.

Гринкевича-молодшого випустили зі скляної кабіни та дозволили сидіти біля адвоката. Раніше він відмовився спілкуватися з журналістами та заявив, що буде говорити після засідання, «бо це може бути використано проти нього», передає наша кореспондентка з зали суду.

Романа Гринкевича підозрюють у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві у справі про постачання одягу військовим.

Раніше чотирьох фігурантів справи вже взяли під варту. П’ятий — Роман Гринкевич — перебував у розшуку. Про затримання п’ятого фігуранта і заявив на пресконференції генпрокурор Андрій Костін. Гринкевич -молодший раніше твердив про замовність скандалу. Головний фігурант справи — його батько Ігор Гринкевич — перебуває під вартою з кінця грудня 2023 року.