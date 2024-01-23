В результате обрушения здания в Газе погиб 21 военный Израиля

https://racurs.ua/n191645-v-rezultate-obrusheniya-zdaniya-v-gaze-pogib-21-voennyy-izrailya.html

Ракурс

У секторі Газа 21 військовослужбовець Армії оборони Ізраїлю загинув внаслідок атаки бойовиків 22 січня.

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The Times of Israel повідомила обставини загибелі посиланням на представника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі.

За даними ЦАХАЛ, напад стався в центральній частині сектора Газа приблизно за 600 м від кордону Ізраїлю, де ізраїльські військові замінували дві двоповерхові будівлі, щоб підірвати їх для створення буферної зони.

Бойовики ХАМАС завдали удару з гранатомета по танку, що знаходився поряд з будинками, тим самим, ймовірно, викликавши детонацію зарядів, закладених усередині. Це спричинило обвалення будинків, у яких перебували солдати. При цьому військові не виключають, що бойовики могли завдати окремих ударів по будинках. Причини того, що сталося, все ще розслідуються.

За словами Хагарі, внаслідок атаки загинув 21 військовослужбовець, усі вони були резервістами. The Times of Israel зазначає, що це найбільші одноразові втрати Армії оборони Ізраїлю з початку наземної операції у секторі Газа. Джерела видання уточнили, що в результаті атаки кілька солдатів отримали поранення, щонайменше один із них перебуває у тяжкому стані.

The Times of Israel також повідомляє, що 22 січня ще троє військових ЦАХАЛ загинули під час боїв на півдні сектора. Таким чином, втрати Ізраїлю за один день склали 24 особи. Усього з початку операції Армія оборони Ізраїлю втратила 219 військовослужбовців.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу, коментуючи те, що сталося, назвав 22 січня «одним із найважчих днів з початку війни». Він висловив співчуття сім’ям загиблих, а також повідомив, що ЦАХАЛ проводить розслідування того, що сталося.

Бойовики руху ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, вбивши 1,2 тис. людей та взявши до заручників ще 240 людей. Армія Ізраїлю у відповідь на дії ХАМАС завдала ударів по сектору Газа, а потім розпочала наземну операцію. За даними міністерства охорони здоров’я в секторі Газа, підконтрольного ХАМАСу, з початку війни в секторі загинуло понад 25 тис. людей.

22 січня видання Axios із посиланням на неназваних ізраїльських чиновників повідомило, що Ізраїль запропонував ХАМАС зупинити бойові дії на два місяці. Нова пропозиція Ізраїлю включає поетапне звільнення всіх заручників, що утримуються бойовиками, і повернення тіл загиблих в обмін на палестинських ув’язнених, а також виведення ізраїльських військ з основних населених пунктів анклаву.