Полиция разоблачила вооруженных разбойников, которые нападали на криптовалютчиков

https://racurs.ua/n191650-policiya-poymala-voorujennyh-razboynikov-napadavshih-na-kriptovalutchikov-video.html

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22 січня правоохоронці провели спецоперацію із затримання членів угруповання, які здійснювали розбійні напади на «криптовалютників».

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Серед фігурантів — мешканці Харкова, Дніпра, Києва, Київської та Кіровоградської областей. Зловмисники викрадали наближених до майбутніх жертв осіб, щоби дізнатися деталі їхнього побутового життя, наявність системи безпеки в будинках.

Поліцейські провели спецоперацію на території Київської, Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Кіровоградської, Вінницької областей та затримали організаторів та учасників озброєної злочинної організації.

Як правило, в поле зору злочинної організації потрапляли особи, діяльність яких пов’язана з криптовалютою. На всіх потенційних жертв фігуранти робили так зване «досьє".

Вони ретельно готувалися до злочину: неодноразово проводили зустрічі для узгодження всіх деталей та планування шляхів втечі, проводили розвідку місцевості, підбирали знаряддя та екіпіровку, навіть відстежували прогноз погоди, аби у разі опадів не залишалися сліди на місцевості.

У зв’язку з тим, що учасники угруповання були з різних регіонів, у визначену дату та місце вони з’їжджалися для проведення спільних «нарад».