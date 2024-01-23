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В Харькове снова возросло число жертв российского ракетного удара
В Харькове снова возросло число жертв российского ракетного удараhttps://racurs.ua/n191652-v-harkove-snova-vozroslo-chislo-jertv-rossiyskogo-raketnogo-udara.htmlРакурс
Кількість загиблих у Харкові зросла до вісьмох людей.
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Про такі наслідки російського ракетного удару уранці 23 січня повідомив міський голова Ігор Терехов о 18.30.
Раніше рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки: кількість загиблих внаслідок російського удару по Харкову 23 січня збільшилась до семи.
62 поранених внаслідок російських ударів по Харкову вранці 23 січня доставили до лікарень, повідомив в ефірі нацмарафону міський голова Терехов.
За даними ДСНС, під завалами все ще перебувають люди.
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