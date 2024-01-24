Хакеры атаковали базу данных по российским спутникам. Фото:

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Ракурс

Українські хакери атакували російське державне підприємство, яке займається прийомом та обробкою даних із супутників.

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Кіберволонтери з групи «BO Team» здійснили атаку на далекосхідний науково-дослідний центр космічної гідрометеорології «Планєта», яка займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб'єктів, передусім військових. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило у Telegram.

Зазначається, що хакери зуміли знищити 280 серверів, а обсяг знищеної інформації склав близько 2 петабайт (200 млн гігабайтів) даних. Вартість цього цифрового масиву може становити щонайменше 10 млн дол.

Хакери стерли метео- та супутникові дані, які активно використовували російське Міністерство оборони, Міністерство з надзвичайних ситуацій, «Роскосмос» та низка інших відомств. Також були знищені напрацьовані роками унікальні дослідження.

А суперкомп’ютер, яким був обладнаний центр, не підлягає відновленню. Вартість цього девайсу разом із софтом коштує 350 тис. дол. У розвідці зазначили, що в умовах санкцій росія навряд чи зуміє знову отримати таке програмне забезпечення.

У ГУР додали, що також хакери повністю відрізали від мережі російську станцію в Арктиці на острові «Большевік», яка виконує важливі завдання у військовій сфері держави-агресора.

Загалом десятки стратегічних компаній рф, які працюють на «оборонку» і відіграють ключову роль у підтримці російських окупаційних військ, тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів, — зазначили в розвідці.

Нагадаємо, у грудні минулого року IT-армія України паралізувала роботу однієї з найбільших російських автоматизованих систем управління підприємствами «1С-Рарус», сервіс якої використовують 150 тис. користувачів, серед яких технологічні гіганти та спонсори війни «Татнефть» та російський банк ВТБ. У Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що російська економіка таким чином зазнала мільйонних збитків.